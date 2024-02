La Salernitana crolla ancora (0-2) | Decisivi Maldini e Pessina

Allo stadio Arechi di Salerno vince il Monza 2-0 contro la Salernitana nella gara delle ore 18. I lombardi sprecano tanto soprattutto nel primo tempo, in cui nei primissimi minuti prendono subito un palo con Djuric su un cross dalla destra. Poi su un’azione confusa in mischia nell’area della Salernitana, Ochoa ci mette una pezza. La Salernitana risponde con qualche azione con i suoi trequartisti ma senza impensierire Di Gregorio. Nel secondo tempo Gagliardini si mangia un gol fatto con un tiro ravvicinato nell’area piccola di Ochoa, in cui il portiere messicano fa ancora un’ottima parata. Si contraddistinguono i portieri in questa gara in cui anche Di Gregorio, fa due ottime parate ravvicinate su Tchaouna. Al 78esimo arriva il vantaggio del Monza con grande triangolazione dalla sinistra in cui finisce con Gagliardini che fornisce l’assist per il gol di Daniel Maldini. Il raddoppio dopo 4 minuti Djuric prolunga di testa all’indietro per l’inserimento di Pessina che con un pallonetto trova il 2-0.

Salernitana-Monza, risultato e tabellino

Risultato 0-2: 78′ D.Maldini (M), 82′ Pessina (M).

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pasalidis, Manolas (60′ J.Boateng), Pellegrino; Zanoli, Basic (72′ Legowski) Coulibaly, Bradaric; Candreva (87′ Simy), Kastanos (72′ Dia), Weissman (60′ Tchaouna). All.Liverani.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì (66′ Caldirola), A.Carboni; Gagliardini, Pessina, V.Carboni (82′ Akpa Akpro), Colpani (46′ Bondo), Dany Mota (66′ D.Maldini); Djuric. All.Palladino.

Ammoniti: 38′ Pasalidis (S), 47′ Pablo Marì (M), 63′ Izzo (M), 72′ Basic (S).