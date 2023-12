Ultima giornata del 2023 anche per il Fantacalcio. Ecco Top e Flop del capodanno!

PORTIERI – Caprile e Meret chiudono l’anno in bellezza sventando un rigore a testa ma il giovane portiere dell’Empoli si fa preferire anche per altri interventi risolutivi e così, partendo da una base voto più alta (8 contro 7), si aggiudica la palma di miglior estremo difensore della 18^ giornata con un lusinghiero 11 di fantamedia; il partenopeo chiude invece con 10. Alle loro spalle prevale il solito Di Gregorio con un bel 7 in pagella e porta inviolata. Tra i migliori segnaliamo anche Martinez del Genoa con 7 (poi ridotto a 6 dalla rete incassata ad opera di Arnautovic). Pur strappando la sufficienza (6), finiscono dietro la lavagna Skorupski e Turati che pagano le 3 reti subite scendendo alla fantamedia del 3. A livello prestazionale, e lo sottolineamo vista l’eccezionalità del caso, fa peggio Sommer che merita 5 (4 di fanta voto).

DIFENSORI – La Fiorentina vince grazie a lui, non nuovo a simili exploit anche in Europa; i grifoni acciuffano la capolista e la Lazio chiude il conto col Frosinone: Ranieri, Dragusin e Patric sono i migliori difensori del 18° turno grazie ad una prestazione da 7 condita da una rete ma anche da un giallo; votazione finale per il Fantacalcio pari a 9,5. A livello prestazionale bene pure l’udinese Ebosele che merita lo stesso voto dei top, 7, ma non coglie alcun bonus. Cacace ed Okoli con un’ammonizione a testa finiscono dietro la lavagna settimanale trasformando il loro 5 in un 4,5 di fanta media. Insufficienti (voto 5) molti altri colleghi di reparto tra i quali evidenziamo i bolognesi Posch e Beukema, spesso tra i migliori.

CENTROCAMPISTI – In mezzo al campo il guizzo che vale la seconda ed importantissima vittoria della Salernitana in quel di Verona, porta Tchaouna sul gradino più alto del podio con un bellissimo 10,5. Alle sue spalle sono ben quattro a meritare un 10 tondo tondo: Rabiot, Pulisic, Payero e Pereyra con quest’ultimo che brucia la possibilità di affiancare il centrocampista granata al primo posto a causa di un cartellino giallo. Molto bene anche Pasalic (7) e soprattutto il rientrante Bennacer che piazza un assist e chiude con un bell’8 di fanta media. Viola e Pessina falliscono un rigore a testa che avrebbe potuto cambiare le sorti delle rispettive partite e patiscono con un votaccio (5) che diventa un imbarazzante 2 per il Fantacalcio. Stessa votazione di partenza per Urbanski, ennesimo flop settimanale del Bologna, e fanta voto pari a 4,5 causa ammonizione.

ATTACCANTI – I bomber di scorta di casa Lazio sono i migliori della settimana e non solo per il reparto avanzato. Castellanos e Isaksen piazzano entrambi un gol ed un assist e terminano rispettivamente con 11,5 e 11 di fantamedia (il danese paga un cartellino giallo). Dietro di loro toccano quota 10 Lookman, Arnautovic e Lucca. Bene pure Vlahovic che arriva ad 8 grazie all’assist vincente per Rabiot. Per una volta finisce dietro la lavagna Zirkzee con il suo 5,5 trasformato in 5 dal giallo subito; vanno peggio Caputo e Sanabria che si fermano al 5 senza nemmeno “ricorrere” alla sanzione arbitrale.