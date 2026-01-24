La traversa di Ramadani salva una Lazio spenta e con poche idee (0-0). Europa lontana e squadra sotto la curva

Succede poco e niente al Via del Mare dove Lazio e Lecce si dividono la posta in palio. La più grande occasione del match è la traversa di Ramadani al 40′ mentre, dopo 13 anni, la Lazio non effettua alcun tiro nei primi 45 minuti di gioco. Per i biancocelesti le difficoltà del mercato si riflettono in campo e l’Europa si allontana. Il Lecce guadagna un punto in ottica salvezza e stacca la Fiorentina attualmente al terzultimo posto.

Tabellino del match

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti (89′ Tete Morente), Gandelman, Banda (64′ Sottil); Stulic (64′ Cheddira). All. Di Francesco

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (73′ Pellegrini), Gila (64′ Provstgaard), Romagnoli, Marusic; Basic, Vecino (64′ Dele-Bashiru), Taylor; Cancellieri (81′ Isaksen), Dia (64′ Ratkov), Zaccagni. All. Sarri

Ammoniti: 52′ Veiga, 73′ Provstgaard, 91′ Tiago Gabriel