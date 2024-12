La tripletta di Noslin fa volare la Lazio ai quarti di Coppa Italia (3-1). Serata amara per Conte in vista di domenica

Primi 20 minuti di studio delle due squadre poi arriva il calcio di rigore per la Lazio per fallo di Caprile in uscita sull’inserimento di Pedro in area. Dagli undici metri Zaccagni incrocia ma è molto bravo l’estremo difensore del Napoli a parare il tiro. Al 32′ Tchaouna batte il calcio d’angolo, Gigot fa sponda sul secondo palo per Noslin che tutto solo fa 1-0. Passano quattro minuti e Simeone pareggia i conti col tap-in vincente sulla respinta corta di Mandas dopo il tiro di Neres. Al 41′ è ancora Noslin a portare in vantaggio la Lazio al termine di una splendida azione conclusa con il tacco di Pedro a rimorchio per l’attaccante olandese.

La Lazio vola ai quarti di Coppa Italia

È la serata di Noslin e lo dimostra con una tripletta che arriva con un colpo di testa al minuto 50 con l’ultimo tocco di Juan Jesus che ha provato a evitare il gol sulla linea ma senza successo. L’assedio del Napoli arriva solamente negli ultimi minuti di partita, troppo tardi per provare a raddrizzarla. Ora per Baroni e Conte si pensa già a domenica dove al Maradona ci si aspetta una partita totalmente diversa visto che in palio ci sono tre punti e inoltre entrambi giocheranno con la formazione titolare.

Tabellino del match

Reti: 32′ 41′ 50′ Noslin, 36′ Simeone

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Hysaj; Dele-Bashiru (73′ Castrovilli), Rovella; Tchaouna, Pedro (60′ Guendouzi), Zaccagni (60′ Isaksen); Noslin (92′ Marusic). All. Baroni

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Zerbin (72′ Di Lorenzo), Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Raspadori (85′ Lobotka), Gilmour, Folorunsho (72′ McTominay); Ngonge (72′ Politano), Simeone (78′ Lukaku), Neres. All. Conte

Arbitro: Luca Pairetto

Ammoniti: 26′ Rafa Marin, 57′ Zaccagni, 80′ Hysaj, 84′ Neres