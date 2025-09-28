La ultime sulle formazioni di Roma-Verona

La Roma di Gasperini ospita all’Olimpico il Verona di Zanetti, una prova del nove per i giallorossi. Una vittoria per sognare, questo l’obiettivo dei capitolini. In attacco confermato dal 1′ Ferguson, a centrocampo c’è Pellegrini.
Le formazioni di Roma-Verona
ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Pellegrini, Angelino; Soulé, Ferguson. All. Gasperini
VERONA (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti