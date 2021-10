Ladri a casa di Dybala: la ricostruzione e come sta il giocatore

Il furto è avvenuto durante la trasferta in russia

Settimana fin qui positiva per la Juventus, che in Russia, a San Pietroburgo, ha battuto lo Zenit per 0-1 con gol di Dejan Kulusevski. Tuttavia, per Paulo Dybala, la trasferta è stata tutt’altro che memorabile: oltre a non aver giocato, infatti, un gruppo di ladri si è infiltrato nella sua abitazione a Torino nella notte tra martedì e mercoledì.

I ladri sono scappati, ma qualcuno nelle vicinanze è comunque riuscito a segnalare l’accaduto. Il bottino comprende quasi certamente qualche gioiello, ma le indagini spetteranno poi ai Carabinieri di Moncalieri, comune adiacente al capoluogo piemontese.

Il periodo no della Joya non sembra avere fine…