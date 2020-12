Lakers, finalmente in campo Davis e LeBron: ecco come è andata

Prima sgambata stagionale per LeBron James e Anthony Davis, che si rivedono sul parquet dopo aver condotto i Los Angeles Lakers al titolo 2020. Solo un quarto d’ora in campo nella vittoria contro i Phoenix Suns per le due stelle, utile comunque a rimuovere un po’ di ruggine dagli ingranaggi. Considerando anche lo stop brevissimo tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di quella nuova.

Prova da 11 punti, 2 rimbalzi, 2 assist e 1 stoppata per LeBron, mentre Davis mette a referto 10 punti e 5 rimbalzi. “Stavo bene fisicamente.” ha raccontato quest’ultimo “Avrei potuto anche giocare di più, stavo bene.”

Ancora molto campo per Talen Horton-Tucker, scoperta di questa pre-season che indovina un’altra prova positiva da 18 punti, 5 rimbalzi e 2 assist. Molto lo spazio concesso anche a Kyle Kuzma, che sta cercando di sfruttarlo al massimo: 23 punti e 50% da tre punti per il giocatore alla soglia del quarto anno in NBA. Su di lui Anthony Davis ha assicurato: “Si può vedere chiaramente la differenza tra il Kuz di ora e quello della scorsa stagione, sebbene fosse solo due mesi fa. Per il modo in cui sta giocando, sarà un pezzo molto importante per la squadra.”

Continuano a mettere minuti nelle gambe anche i nuovi arrivati Marc Gasol, Montrezl Harrell, Wesley Matthews e Dennis Schroeder, con quest’ultimo che ha rimediato una piccola distorsione alla caviglia sinistra per la quale comunque assicura “non c’è niente di cui preoccuparsi.”

I Lakers torneranno ora in campo per l’ultimo incontro della loro preparazione nella serata di domenica, ancora contro i Suns.