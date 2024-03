L’assemblea di Lega conferma la Supercoppa a 4 squadre

Si è svolta questa mattina l’assemblea di Lega per decidere sul futuro della Supercoppa Italiana. In collegamento tutte e 20 le squadre di Serie A, che hanno deciso insieme di continuare il format con 4 squadre per la Supercoppa del gennaio 2025 in programma in Arabia Saudita.

Final four Supercoppa, il Milan spera in un posto

Attualmente le squadre che potrebbero parteciparvi oltre alla vincente del campionato di Serie A, e alla vincente della Coppa Italia, il Milan sarebbe qualificato visto l’attuale secondo posto. Ma potrebbe partecipare comunque anche se dovesse arrivare terzo, se la Juventus arrivasse in finale di Coppa Italia. Oltre alla conferma delle semifinali e finale della Supercoppa come si è svolta quest’anno, le squadre che hanno partecipato all’assemblea di Lega hanno rinnovato la partnership con Panini, e verrà eseguito dal prossimo anno il premio “Man of the match” per tutte le 380 gare di Serie A.