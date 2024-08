L’Atalanta parte in quarta: poker al Via del Mare

Lecce annientato, Atalanta dominante

L’Atalanta si impone nettamente al Via del Mare contro un Lecce che non riesce a reagisce allo strapotere della formazione di Gasperini. Un primo tempo in cui sono i nerazzurri a fare la partita, avvicinandosi al vantaggio prima con Zappacosta, poi con Brescianini, fermato soltanto da una grande parata di Falcone. Al 35′ è l’ex Frosinone, all’esordio, a trovare il gol dello 0-1 e la prima rete in maglia atalantina. Assist di Zappacosta, che trova la testa di Retegui, su cui risponde Falcone, ma trova prontamente il numero 44 a mettere in rete. Al termine della prima frazione di gioco, azione simile ma dall’altra fascia, è l’italo-argentino a trovare il raddoppio. Ruggeri crossa al centro e trova Retegui, che sbuca alle spalle dei difensori e infila l’estremo difensore dei salentini. Nella ripresa, dopo una timida reazione della squadra di Gotti, arriva il terzo gol ancora con Retegui. L’ex Genoa si procura un calcio di rigore, causato da un fallo di Coulibaly, e lo realizza. Non passa molto tempo e su una palla in verticale di Pasalic, Bresciani spiazza Falcone, regalando il poker ai bergamaschi.