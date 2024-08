Lecce-Atalanta, le ultimissime sulle formazioni

Atalanta di Gasperini pronta a riscattare la sconfitta in Supercoppa Europea nella prima di campionato contro il Lecce al Via del Mare. Nerazzurri con Retegui pronta con De Ketelaere e Lookman sulla trequarti. Centrocampo con Ederson e Pasalic, Zappacosta e Ruggeri sugli esterni. Difesa con De Roon, Hien e Djimsiti. Gotti lancia Dorgu sulla trequarti, con Marchwinski e Morente, alle spalle di Krstovic. In mezzo al campo Pierret e Ramadani.

Lecce-Atalanta, le probabili formazioni:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Ramadani; Morente, Marchwinski, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson. Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.