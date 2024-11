L’Atalanta riprende l’Udinese: la squadra di Gasperini vince ancora (2-1)

L’Atalanta non si ferma più e conquista tre punti complicatissimi contro un ottimo Udinese, raggiungendo, in attesa della sfida di questa sera, il Napoli in prima posizione con 25 punti. I bergamaschi, sotto di uno al termine della prima frazione di gioco, recuperano e sorpassano i friulani grazie all’autogol Touré e ad una grande prestazione di Bellanova. Sesta vittoria consecutiva in campionato per la formazione di Gasperini.

Super Udinese che va all’intervallo in vantaggio

Un primo tempo interessante e scoppiettante a Bergamo. Udinese sontuoso nella prima parte di gara, con la formazione bianconera che costringe i nerazzurri a restare confinati nella propria metà campo, sfiorando il gol in più occasioni. Traversa di Payero per la formazione di Runjaic a cui risponde l’Atalanta con la rete annullata a Lookman per fuorigioco. L’Udinese, a completamento di una grandissima prestazione, va all’intervallo in vantaggio grazie ad un gran gol realizzato da Kamara, che batte Carnesecchi con una botta di sinistro da fuori area.

L’Atalanta non muore mai e la ribalta

Tuttavia, l’Atalanta continua a dimostrarsi una squadra solida, completa e matura, a dimostrazione di quanto visto in questo periodo. I bergamaschi partono con un’altra testa e, dopo il raddoppio sfiorato dall’Udinese con Thauvin, pareggiano con Pašalić, pronto a capitalizzare una grande partenza di Bellanova, l’uomo della svolta nerazzurra. Proprio dai piedi dell’esterno classe 2000 nasce il sorpasso della formazione di casa. Bellanova, dalla fascia, la mette al centro dove trova la sfortunata deviazione Touré, che batte il proprio portiere. Nota negativa per i nerazzurri il triplo stop di