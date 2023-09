Lautaro Martinez: “Non credo sia un problema di stanchezza. Punto prezioso oggi”

Intervistato da Prime Video, Lautaro Martinez, autore del gol del pareggio, ha commentato la prestazione dei nerazzurri di oggi.

Lautaro: “Non sono soddisfatto”

“Non sono soddisfatto, non abbiamo giocato bene, non abbiamo fatto quello che abbiamo preparato. Siamo entrati male nel primo tempo, dobbiamo migliorare tanto. I tanti impegni? Non credo sia quello. Abbiamo affrontato una squadra molto alta, non siamo stati bravi ad attaccare lo spazio, eravamo sempre in fuorigioco. Quando affronti queste squadre è sempre difficile giocare, ti vengono a pressare alto. È già successo al derby, non siamo usciti puliti, dobbiamo migliorare su questo.Importante comunque aver conquistato un punto, sapevamo che loro sono una squadra forte, che ha messo in difficoltà tanto: importante non aver perso, altrimenti tutto il girone sarebbe stato in salita”.