L’addio di Castellanos alla Lazio potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Il giocatore, uno dei perni della formazione guidata da Maurizio Sarri potrebbe lasciare la squadra di Formello senza una figura importante in fase di attacco. A Roma provano a correre subito ai ripari e iniziano a spuntare i primi nomi sul dopo-Taty.

Lazio, per il dopo-Castellanos spuntano vari nomi

Il futuro di Taty Castellanos potrebbe subire una forte evoluzione già con l’apertura della finestra di mercato di gennaio. La dirigenza della Lazio, infatti, non considera l’attaccante argentino incedibile, ma ha fissato paletti molto chiari per un’eventuale cessione. La situazione è aperta ad un possibile addio ma pagando il giusto prezzo. Per lasciar partire il centravanti è necessario versare nelle casse dei biancocelesti almeno 30-35 milioni di euro. A Formello la condizione di partenza per fare avviare qualsiasi trattativa per il Taty è capire che è necessario sborsare tra i 30 e i 35 milioni di euro. Una cifra non da poco che riflette il valore del giocatore e che rappresenta la base minima per privarsi di un elemento così essenziale nell’attacco. Qualsiasi club europeo si presenterà con un’offerta di tale portata, la società sarà disposta a sedersi al tavolo per discuterne, ed iniziare ad intavolare la trattativa. La Lazio ha bisogno di incassare e di cedere giocatori per poi fare nuovi acquisti.

Intanto che ci prova a capire dove andrà a finire il Taty dopo la Biancoceleste, a Formello si pensa al possibile sostituto. Il Diesse e il presidente hanno vari nomi in lista. Tra le preferenze ci sono: Giacomo Raspadori, il tecnico Sarri conosce bene e ne apprezza sia la sua tecnica che le capacità; lo spagnolo Mikel Oyarzabal, giocatore di grande tattica; Pio Esposito, nuovo pupillo dell’Inter.