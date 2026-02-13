Lazio, aggiornamento infortuni di Pedro e Zaccagni: il capitano con rientro in anticipo

Maurizio Sarri può sorridere, dopo mesi di assenze per infortuni, adesso rivedrà man mano tutti gli infortunati uscire dall’infermeria. Anche capitan Zaccagni è vicino al rientro. Mentre per Pedro c’è un sospiro di sollievo con gli ultimi esami ma sarà fuori dalla formazione della Lazio per circa un mese.

Lazio, Zaccagni vicino al rientro, Pedro fuori un mese

Ottime notizie per il mondo biancoceleste e per Maurizio Sarri. Il recupero di Mattia Zaccagni procede a passi veloci. Questo porta grande ottimismo in un momento importante della stagione. Il capitano della Lazio, fermo in infermeria dalla fine di gennaio, sembra finalmente pronto a riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra. Dopo la lesione di medio grado al muscolo obliquo dell’addome che lo aveva obbligato allo stop perdendo la possibilità di prendere parte a gare importanti, finalmente è quasi pronto al rientro. Mattia Zaccagni potrebbe essere a disposizione dell’allenatore già nel giro di dieci giorni. Un recupero fondamentale per la squadra biancoceleste.

Buone notizie dopo il grande spavento per Pedro, uscito anzitempo nel match contro il Bologna in Coppa Italia. L’attaccante spagnolo ha effettuato gli accertamenti clinici necessari per valutare l’entità del colpo subito alla caviglia destra. La diagnosi definitiva parla di una distorsione della caviglia, con un possibile interessamento della capsula articolare. I tempi di recupero per questo tipo di problema sono di circa un mese.