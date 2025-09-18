Lazio, allarme infortuni in vista del derby: oggi test per Rovella

Città in fermento per l’arrivo del derby della Capitale. La Lazio di Maurizio Sarri corre ai ripari in vista del match, diversi gli infortunati. Attualmente l’attenzione dello staff medico biancoceleste e di Maurizio Sarri è tutta concentrata sulle condizioni di Nicolò Rovella.

Lazio, Rovella out per il derby

Il centrocampista sta facendo un allenamento a parte, insieme allo staff stanno facendo una specie di corsa contro il tempo per essere a disposizione nell’importantissimo derby di domenica contro la Roma. Per il giocatore il problema non è un infortunio grave, ma un fastidio che si sta dimostrando abbastanza subdolo. Da circa due settimane, infatti, Rovella convive con un dolore nella zona pubica, un disturbo che, pur non essendo grave, richiede una gestione attenta e lenta. Non a caso, nonostante sia rimasto regolarmente in ritiro con la Nazionale di Gennaro Gattuso, il giocatore non è mai stato al 100% della forma. La giornata di oggi sarà essenziale per capire di più. Oggi è previsto un test durante la seduta pomeridiana, Rovella spera di poter finalmente tornare ad allenarsi in campo con i compagni. Se dovesse arrivare il via libera, la sua candidatura per il derby prenderebbe quota.

Ai box resta ancora Lazzari, infortunio al polpaccio che lo ha fermato dal 5 settembre. Ancora lento il recupero. A pieno rientro e recuperato totalmente c’è Castellanos. Per l’argentino un semplice ma intenso affaticamento all’adduttore. Il Taty sarà presente nella sfida dell’Olimpico contro la Roma, la squadra e Sarri hanno bisogno dell’argentino e l’attaccante vuole tornare attivo in campo e riprendersi la via del gol, per riconquistare non solo i tifosi biancocelesti, ma anche una chiamata nell’Albiceleste.