Una vera e propria “maledizione” contro la Lazio e Maurizio Sarri. Una stagione segnata soprattutto dagli infortuni, l’ultimo quello di Mario Gila. Il difensore spagnolo è stato costretto a chiedere di uscire durante la sfida contro il Bologna.

Lazio, infortunio Gila, costretto al cambio

Brutte notizie per la Lazio e per Maurizio Sarri: Mario Gila è stato costretto a uscire per infortunio nel primo tempo della sfida di campionato col Bologna dopo un intervento in scivolata per fermare Rowe. Per lo spagnolo un problema muscolare a carico del flessore della coscia destra per il difensore centrale spagnolo, sostituito da Provstgaard dopo appena 26 minuti di gioco al Dall’Ara.

Continuano i momenti difficili per la stagione della Lazio, ma anche dello stesso giocatore. Il difensore, sfortunato quest’anno, aveva già saltato le recenti sfide contro Cagliari e Torino a causa di una infiammazione al ginocchio. Nelle prossime ore le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico biancoceleste, c’è apprensione in casa Lazio. Intanto lo stop per le Nazionali potrebbero essere d’aiuto per far rifiatare il giocatore nel caso si trattasse di qualcosa di lieve.

Nonostante la delusione per l’uscita anticipata, dallo staff medico di Formello filtra un leggero ottimismo. La pausa per le nazionali di fine marzo arriva nel momento giusto: Gila avrà infatti il tempo necessario per curarsi senza fretta e smaltire definitivamente l’infiammazione. L’obiettivo dello staff è riaverlo al top della condizione subito dopo la sosta, pronto per il rush finale della stagione.