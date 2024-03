Lazio, ancora nessun contatto per il rinnovo di Zaccagni | Fiorentina e Juve rimangono alla finestra

In casa Lazio si ragiona sul futuro di Mattia Zaccagni in attesa del rinnovo

Lotito vuole il rinnovo di Zaccagni, e le parti dovrebbero tornare a lavoro per cercare la quadra per far rimanere il numero 20 biancoceleste alla Lazio anche per le prossime stagioni. Anche se negli ultimi mesi il tema rinnovo sembra essere in fase di stallo.

Lazio, Zaccagni andrà in scadenza a giugno 2025

Le intenzioni di Lotito sembrano essere quelle di far rinnovare il contratto a Zaccagni che è in scadenza l’anno prossimo, anche se non vorrebbe aumentargli il suo ingaggio. Sappiamo come nella scorsa finestra di mercato invernale la Fiorentina si era fatta sotto per tentare di acquistarlo, e potrebbe succedere che anche altre squadre potrebbero inserirsi alla corsa al giocatore, come la Juventus. Più passerà il tempo e più il caso potrebbe diventare complicato, con la Lazio che non vorrà sicuramente perderlo a zero il prossimo anno.