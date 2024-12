Lazio – Atalanta, le scelte di Baroni e Gasperini: le formazioni

Lazio – Atalanta, il big match è servito. Baroni opta per la difesa composta Gila e Romagnoli al centro, supportato da Marusic e Nuno Tavares sulle fasce. In mezzo al campo Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru. In attacco per la Lazio il tridente composto da Isaksen e Zaccagni ai lati di Castellanos. Tra i pali nella Lazio c’è Provedel. Nell’Atalanta la coppia Lookman–De Ketelaere con Pasalic. Centrocampo con Ederson e De Roon. Sulle fasce Bellanova e Zappacosta.

Lazio – Atalanta, le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.