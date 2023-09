Lazio-Atlético Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Sarri in campo con il 4-3-3: va in panchina Kamada, che lascia spazio a Guendouzi in mezzo al campo, confermato il tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni in attacco. Tante le assenze, invece, in casa Atlético: Simeone deve far fronte ai forfait di De Paul, Lemar, Depay e Koké. Il tecnico argentino lancia Lllorente con Barrios e Saul a centrocampo, l’attacco sarà affidato alla coppia composta da Morata e Griezmann.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Molina, Llorente, Barrios, Saul, Riquelme; Griezmann, Morata. All. Simeone.