Durante la conferenza stampa – alla vigilia del match che vedrà i biancocelesti affrontare il Napoli per gli ottavi di Coppa Italia–Baroni si espresso in merito agli infortunati nella rosa della Lazio.

Lazio, le dichiarazioni di Baroni in conferenza

In particolare l’allenatore ha affermato:

“Qualcuno è quasi pronto al rientro. Castrovilli sta bene, può fare qualche minuto, mi ha dato la disponibilità. Per noi è un aspetto positivo, ci crediamo, conosciamo il suo percorso, vogliamo riportarlo dentro. Qualche giocatore è uscito con un problemino da Parma, vediamo se lo recuperiamo anche con un minutaggio parziale. Tavares per questa non c’è, non getto la spugna per la prossima. Se recupera Dia? Per domani non credo, anche lui è possibile che possa recuperare per domenica”

Dunque, stando alle parole di Baroni, Castrovilli potrebbe tornare in campo tra breve, magari proprio in Coppa Italia.

Niente da fare invece per Dia e Tavares che sono ancora indisponibili, ma il tecnico della Lazio non esclude un loro eventuale ritorno nel prossimo impegno di campionato sempre con il Napoli.