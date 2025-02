Per il portiere greco in arrivo anche il rinnovo fino al 2029.

Il cambio in porta attuato da Baroni per la sua Lazio è andato a buon fine. Dunque, buona la prima a Venezia per Christos Mandas. La seconda gara da titolare potrebbe arrivare a seguito contro l’Inter. C’è fiducia nel portiere greco.

Lazio, piena fiducia a Mandas

A breve per l’estremo difensore dei biancocelesti arriverà anche il momento del rinnovo. La società e il portiere si impegneranno per mettere nero su bianco il rinnovo con adeguamento fino al 2029. C’è anche da sottolineare che non c’è stato un cambio di gerarchie definitivo, ma lo staff capitolono ha deciso di far riposare Provedel per qualche partita, anche per poter valorizzare il giovane greco e dargli minuti di gioco.

Mandas è sceso tra i pali nel match contro il Venezia ed ha avuto occasione di mettersi in mostra. Contro i lagunari il greco ci ha deliziati di una bella parata su Oristanio. La sfida contro l’Inter sarà un bel banco di prova, ma i numeri sembrano già promettenti: al momento sono 9 le presenze stagionali del portiere, con tanto di 3 clean sheet e appena 6 reti subite (non ha mai incassato più di un gol per partita). Molto meglio anche sulla questione presenza, a differenza della scorsa stagione quando a questo punto della stagione, aveva realizzato solo una presenza.