Lazio, Baroni è a Formello per chiudere l’accordo | Contratto biennale per il tecnico

Fabiani è a Formello per dirimere gli ultimi nodi del contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi due anni. Con lui anche il Ds Angelo Fabiani.

Tutto pronto in casa Lazio per la definizione del nuovo tecnico . In questi minuti infatti, secondo quanto raccolto da TMW, mister Marco Baroni è arrivato al centro sportivo di Formello, entrando da un ingresso secondario per evitare i giornalisti presenti, dove si sta incontrando col direttore sportivo Angelo Fabiani.

Baroni firma un biennale, era il preferito di Lotito e Fabiani

Marco Baroni sta discutendo con Angelo Fabiani gli ultimi dettagli di un contratto che, salvo sorprese, avrà durata biennale. Già nelle prossime ore potrebbe arrivare la firma e subito dopo i relativi comunicati ufficiali, con le parti che potranno così iniziare a discutere della programmazione futura e della progettazione sul mercato della nuova Lazio versione 2024/2025.

L’arrivo del tecnico ex Hellas Verona sembra spiegare la logica delle notizie uscite negli ultimi giorni in casa Lazio. Sia Noslin, che Doig, così come lo stesso Cabal, sono stati accostati alla Lazio nelle scorse ore e sono tutti giocatori transitati per Verona sotto la sua guida tecnica. L’impressione che si ha è che Lotito e Fabiani, essendosi prefigurati come sarebbe andata a finire con Tudor, avevano già iniziato a lavorare in ottica futura.