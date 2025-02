E’ l’ora del punto della situazione sugli infortunati di casa Lazio in vista del match contro il Napoli previsto per sabato 15 febbraio ore 18. Possibili due rientri in vista del match contro i partenopei guidati da Antonio Conte.

Lazio, Baroni ritrova Patric, Vecino prossimo al rientro

Sicura la chiamata per Patric, che da ormai qualche giorno è tornato a lavorare con il resto del gruppo. Baroni ritrova lo spagnolo che scongiura anche l’intervento chirurgico. Qualora non fosse stato così, la Lazio doveva già intervenire sul mercato in difesa per sostituirlo adeguatamente. Attualmente resta ancora dubbio per Vecino. Non si rischierà nulla, si vuole procedere con cautela con l’uruguaiano.

C’è anche Elseid Hysaj, al momento in infermeria dopo l’intervento per la lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. La Lazio non lo avrà a disposizione per il match di sabato contro il Napoli. Tempi di recupero ancora lunghi per il terzino albanese, che sarà quindi costretto a dare forfait contro la sua ex squadra. Si prevede possa tornare tra i convocabili nel giro di almeno 2-3 settimane.