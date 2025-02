Il punto sulle condizioni di Elseid Hysaj e Valentin Castellanos sono positivi. Entrambi i giocatori della Lazio sono ai box per delle lesioni muscolari da diverse settimane e tutti e due hanno svolto nuovi controlli nella giornata di ieri.

Lazio, respiro per Baroni, a breve tutti gli infortunati a disposizione

Il terzino albanese è fermo dalla sfida contro il Cagliari, l’attaccante argentino si è fermato invece due settimane fa contro il Napoli all’Olimpico. Si ipotizzavano stop più lunghi per entrambi, probabilmente out fino alla sosta per le nazionali, ora invece le speranze di rivederli in campo prima stanno aumentando. I risultati degli esami sono stati molto positivi e, si potrebbe tentare il miracolo: recuperare per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen.

La gara di coppa è prevista per il 13 marzo. Poi ci sarà il Bologna al Dall’Ara il 16 per il campionato. CI saranno poi 15 giorni di pausa, utili a fare riprendere fiato quasi tutti, almeno i non convocati. Riavere Hyasj e Castellanos, in questa delicata fase della stagione sarebbe una manna da cielo per Baroni, che tra poche settimane riavrà a disposizione anche Vecino a centrocampo. Mancano all’appello Patric e Romagnoli, in difesa. Riaverli tutti abili e arruolati da fine marzo in poi è l’obiettivo principale nell’infermeria di Formello.