Lazio, Baroni sorride: niente di grave per Guendouzi

Guendouzi out contro il Twente, ma solo per precauzione

Guendouzi sta bene ed è giusto ribadirlo, soprattutto perché ormai è una delle persone più importanti della squadra biancoceleste. Anche Baroni nella riunione di ieri ha spiegato, che il calciatore francese non andrà in Olanda solo per precauzione.

Lazio, Guendouzi pensa già al Genoa

Come riporta oggi il “Corriere dello Sport”, il francese non ha riportato alcun trauma contusivo, ha stretto i denti contro la Juventus e ha fatto il suo dovere. Così, il tecnico della Lazio ha deciso di preservarlo in vista della sfida contro il Genoa del 27 ottobre alle 15. Il centrocampista lavorerà quindi a Formello per mantenersi al top della condizione in vista delle prossime partite, valutando anche l’ipotesi di indossare un tutore in titanio per compensare eventuali colpi al mignolo.