Lazio-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla

Ottavi di finale di UEFA Champions League allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Bayern Monaco. Biancocelesti, reduci da una stagione non esaltante, hanno chiuso al secondo posto il Gruppo E, alle spalle dell’Atlético Madrid, prossimo avversario dell’Inter. Bavaresi, secondi in Bundesliga, hanno terminato al comando il Gruppo A con 16 punti, ben 8 di vantaggio sulla seconda. L’ultimo precedente nella Capitale, risalente febbraio 2021, è terminato 1-4 per il Bayern Monaco. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Amazon Prime Video.

Le probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Upamecano, Dier, Kim; Mazraoui, Pavlovic, Goretzka, Guerreiro; Sané, Musiala; Kane. All. Tuchel.