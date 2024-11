Lazio-Bologna, le scelte di Baroni e Italiano

Per tornare a sognare, Lazio e Bologna cercano ancora una volta 3 punti “pesanti”. I biancocelesti non vogliono mollare e cercano un successo per la Champions mentre il Bologna di Italiano non vuole cali. Tutto confermato con Castellanos e Castro pronti a ripetere le ultime grandi prestazioni.

Lazio-Bologna, le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro. All. Italiano.