Lazio Bologna, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La venticinquesima giornata di serie A si aprirà con la sfida tra Lazio e Bologna. Sarri, dopo la disfatta in coppa Italia di San Siro contro il Milan, vuole dare continuità all’ultima vittoria in campionato, ottenuta sul difficile campo della Fiorentina. La buona notizia per i biancocelesti è che Immobile sarà regolarmente in campo, dopo aver smaltito la botta che lo aveva costretto a uscire anzi tempo dalla gara di mercoledì. Gli emiliani, che hanno spaventato la Lazio all’andata (vincendo 3-0), vogliono invece trovare la prima vittoria del 2022.

Lazio Bologna, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic

Lazio Bologna, i precedenti

Sono ben 67 i precedenti tra le due squadre con 37 vittorie della Lazio, 19 pareggi e 11 affermazioni del Bologna. L’ultima di queste è risalente all’annata 11/12 quando i felsinei sbancarono l’Olimpico per 1-3 con i gol di Portanova, Diamanti e Khrin. Da lì in poi una striscia di 8 partite senza vincere con 5 sconfitte e 3 pareggi. La più pesante quella del 2013 quando Klose fu implacabile segnando ben 5 gol con Hernanes che chiuse il set tennistico.

Lazio Bologna, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN