Il caos intorno alla Lazio sembra placarsi, almeno un po’ rispetto a quanto accaduto nelle settimane passate. In vista dell’ostica trasferta di domenica, quando i biancocelesti affronteranno la Juventus a Torino, Romagnoli e Patric sono tornati ad allenarsi con il gruppo.

Lazio, Patric e Romagnoli si allenano col gruppo

In vista della trasferta di domenica contro la Juventus a Torino, Sarri assiste ad un doppio piacevole rientro che offre al tecnico ottime possibilità di scelta per il match di Serie A. Dopo diversi giorni in cui Romagnoli si è allenato da solo a parte, nella seduta di ieri, mercoledì 4 gennaio, ha preso parte al suo primo allenamento con il resto della squadra dopo il match contro il Lecce e il successivo tira e molla legato alla sua cessione all’Al Sadd, operazione che poi non si è concretizzata. La presenza del difensore darà una spinta diversa alla squadra e sarà fondamentale per la difesa biancoceleste che nei mesi passati si è rivelata essere una delle migliori in campionato.

A differenza di Romagnoli, fuori per problemi di gestione con la società, anche Patric è pronto al rientro. Il difensore spagnolo è rientrato in gruppo, dopo essere stato assente dai primi di gennaio a causa di un infortunio al polpaccio subito durante un allenamento. Anche lo spagnolo è pronto a dare il suo contributo alla squadra, e la sua presenza sarà una risorsa in più per Sarri.