Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
giovedì, Febbraio 5, 2026
Home Serie A Lazio, buone notizie: Romagnoli e Patric tornano in gruppo

Lazio, buone notizie: Romagnoli e Patric tornano in gruppo

Di
Anna Rosaria Iovino
-
20
serie a tim 2023 2024: lazio vs frosinone
PATRIC PUNTA IL DITO IN ALTO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il caos intorno alla Lazio sembra placarsi, almeno un po’ rispetto a quanto accaduto nelle settimane passate. In vista dell’ostica trasferta di domenica, quando i biancocelesti affronteranno la Juventus a Torino, Romagnoli e Patric sono tornati ad allenarsi con il gruppo.

Lazio, Patric e Romagnoli si allenano col gruppo

In vista della trasferta di domenica contro la Juventus a Torino, Sarri assiste ad un doppio piacevole rientro che offre al tecnico ottime possibilità di scelta per il match di Serie A. Dopo diversi giorni in cui Romagnoli si è allenato da solo a parte, nella seduta di ieri, mercoledì 4 gennaio, ha preso parte al suo primo allenamento con il resto della squadra dopo il match contro il Lecce e il successivo tira e molla legato alla sua cessione all’Al Sadd, operazione che poi non si è concretizzata. La presenza del difensore darà una spinta diversa alla squadra e sarà fondamentale per la difesa biancoceleste che nei mesi passati si è rivelata essere una delle migliori in campionato.

A differenza di Romagnoli, fuori per problemi di gestione con la società, anche Patric è pronto al rientro. Il difensore spagnolo è rientrato in gruppo, dopo essere stato assente dai primi di gennaio a causa di un infortunio al polpaccio subito durante un allenamento. Anche lo spagnolo è pronto a dare il suo contributo alla squadra, e la sua presenza sarà una risorsa in più per Sarri.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598