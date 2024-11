Lazio-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

La Lazio per il secondo posto, il Cagliari per la salvezza. E’ questa la posta in palio del posticipo di domani sera nel match dell’Olimpico. Baroni ritrova Dia, Isaksen, Zaccagni e Castellanos per il poker delle meraviglie anche se i sardi ci proveranno in tutti i modi.

Lazio-Cagliari, le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Marin, Gaetano, Adopo, Augello; Viola, Piccoli. All. Nicola.