Il match tra Lazio e Cagliari, in programma alle 18:00 di sabato 2 Dicembre 2023 allo Stadio Olimpico, promette di essere un match non scontato. La Lazio, nonostante un periodo difficile in Serie A, ha recentemente raggiunto gli ottavi di finale della Champions League. Il Cagliari, invece, mostra segni di miglioramento dopo una serie di risultati positivi in Serie A​​. I biancocelesti sono alla ricerca di una continuità di risultati, mentre i Sardi vogliono staccare la zona rossa.

Lazio-Cagliari, comparazione quote

La comparazione delle quote indica che la Lazio è favorita, con la vittoria quotata a 1.66 su Snai, mentre la vittoria del Cagliari si attesta intorno a 5.25, il pareggio lo troviamo intorno a quota 4.00, con i biancocelesti evidentemente favoriti per una vittoria finale.

Snai : Lazio (1): 1,65 Pareggio (X): 3.90 Cagliari (2): 5.25

: Gol Gol : Lazio (1): 1.63 Pareggio (X): 4.00 Cagliari (2): 5.40

: Sportbet : Lazio (1): 1.66 Pareggio (X): 4.05 Cagliari (2): 5.50

Sarri ritrova Luis Alberto e si affida Ciro Immobile

La Lazio sta attraversando un periodo complicato in Serie A, trovandosi all’11° posto con soli 17 punti in 13 partite. Questo rappresenta il loro peggior inizio stagione degli ultimi dieci anni. Tuttavia, la squadra ha trovato successo in Champions League, qualificandosi agli ottavi di finale con una vittoria sul Celtic. Ciro Immobile, vicino a raggiungere 200 gol in Serie A, rimane una figura chiave, specialmente dopo aver segnato il gol decisivo contro gli scozzesi. La Lazio però deve far fronte a diverse assenze importanti, inclusi Romagnoli e Zaccagni. In cabina di regia, Rovella parte favorito su Cataldi, mentre rientra Luis Alberto, rientra dalla squalifica.

Ranieri dà fiducia a Luvumbo Petagna

Il Cagliari, invece, si presenta a questo incontro con un recente miglioramento delle prestazioni. Dopo aver lottato a inizio stagione, la squadra di Claudio Ranieri ha ottenuto 7 punti nelle ultime quattro partite di Serie A, mostrando segni di crescita sia offensiva che difensiva. Hanno vinto due delle loro ultime cinque partite e pareggiato altrettante, segnando un totale di 10 gol. Nonostante queste prestazioni incoraggianti, il Cagliari ha ancora difficoltà in trasferta, avendo raccolto solo due punti in sei partite esterne. In avanti fiducia a Luvumbo, mentre Petagna sembra in vantaggio su Lapadula, sulla destra ballottaggio Nandez – Zappa.

Precedenti tra Lazio e Cagliari

Lazio ha un netto vantaggio nei confronti diretti, avendo vinto 18 delle 24 partite giocate contro il Cagliari, che ne ha vinte solo 3​​.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Prati; Viola; Luvumbo, Petagna. All.: Ranieri.

Curiosità statistiche Lazio-Cagliari

Lazio : Imbattuta nelle ultime 5 partite casalinghe. 3 clean sheets nelle ultime 5 partite. Difficoltà offensive, non segnando in 2 delle ultime 5 partite. Ha vinto 2 delle ultime 5 partite con solo una partita dove entrambe le squadre hanno segnato​​.

: Cagliari : 8 punti guadagnati nelle ultime 5 partite. 10 gol segnati nelle ultime 5 partite. Ha visto entrambe le squadre segnare in tutte le ultime 5 partite. Miglioramento in attacco, ma vulnerabilità in difesa, specialmente in trasferta​​.

Lazio-Cagliari, pronostico consigliato e analisi finale

La Lazio, sebbene favorita per la partita contro il Cagliari allo Stadio Olimpico, mostra un andamento altalenante in Serie A. Questo potrebbe portare a una certa incertezza riguardo alla loro performance, specialmente dopo la partita di martedì in Champions League. Tuttavia, il potenziale offensivo della Lazio e l’entusiasmo derivante dalla qualificazione agli ottavi di finale potrebbero influenzare positivamente il loro gioco. Il Cagliari, pur non avendo apparentemente il potenziale per minacciare seriamente la vittoria della Lazio, potrebbe comunque trovare il gol. Ciò nonostante, è probabile che la Lazio prenda il controllo del gioco, creando più occasioni, e trovando più volte del Cagliari la via della bandierina. Un pronostico ragionevole potrebbe essere una vittoria della Lazio con gol subito, con l’esito over 2.5 quindi, che potrebbe nuovamente verificarsi.

Risultati Esatti: 2-1/3-1

Giocatori chiave: Occhio a Ciro Immobile che è alla ricerca dei 200 gol in Serie A.