Lazio, Cancellieri al Parma | Altra cessione in attesa del grande colpo davanti

Matteo Cancellieri si appresa a diventare un nuovo giocatore del Parma. L’esterno ex Empoli, non rientra da tempo nei piani tecnici della Lazio e dopo qualche giorno di trattative alla fine è arrivato l’accordo tra il calciatore classe 2002 e la squadra di Pecchia. Questo è quanto conferma il sito Lalaziosiamonoi.it.

Lazio, fatta per Cancellieri al Parma

Il club ducale verserà nelle casse della Lazio oltre un milione di euro per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a poco meno di nove. L’esterno offensivo domani sarà in Emilia per mettere nero su bianco e svolgere le fatidiche visite mediche. I biancocelesti intanto continuano a lavorare all’attacco visto che il nome di Dia si fa sempre più vivo in casa Lazio.