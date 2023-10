Dopo lo stop per le Nazionali e lo scandalo scommesse che ha coinvolto diversi calciatori tra cui Fagioli, Tonali ecc è il momento di pensare al campo visto che il prossimo weekend ci saranno diverse sfide decisive aspettando la Champions.

E proprio la Lazio di Sarri dopo la vittoria con l’Atalanta vuole sognare ancora considerato che a novembre ci sarà anche il derby anche se prima c’è da pensare a diverse sfide tra cui il Sassuolo. E c’è chi come Taty Castellanos vuole spingere sull’acceleratore dopo l’infortunio di Immobile. E proprio l’attaccante argentino ha mandato un messaggio sui social per il ritorno in campo a Formello con il messaggio: “Settimana di Serie A”.