Valentin Castellanos continua a stupire. Dopo le ottime prestazioni per lui, l’attaccante argentino sarà convocato con la Seleccion in vista delle partite contro Uruguay e Brasile, come spiegato ieri in conferenza stampa da Maurizio Sarri.

Castellanos: “Castellanos si sta allenando bene”

“Abbiamo la fortuna di avere Castellanos che si sta allenando bene, d’altronde questa mattina dovrebbe essere stato convocato in Nazionale. Ma non è una bocciatura per Ciro”. Queste le parole del tecnico della Lazio dopo la vittoria contro la Fiorentina.