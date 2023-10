Dopo la pesante sconfitta riportata in Champions League con il Feyenoord, Maurizio Sarri deve ricominciare a pensare al campionato in vista dell’incontro con la Fiorentina in programma lunedì alle 20.45 all’Olimpico. La stessa cosa vale per Vincenzo Italiano, reduce di uno strepitoso 6 a 0 con il Cukaricki in Conference League, che ha visto tra i protagonisti Beltrán (autore di una doppietta) a dispetto di una brutta sconfitta con il Napoli campione d’Italia in carica e di un altro KO in occasione del derby con l’Empoli. I viola sognano la Champions e puntano a una stabilizzazione in campionato in occasione della gara con la Lazio.

Lazio, conta solo vincere

Il tecnico della squadra capitolina, orientato sul modulo 4-3-3 da schierare contro la Fiorentina, deve ancora scegliere il centravanti, anche se ci sono possibilità che faccia affidamento su un tridente d’attacco che porti la firma di Anderson, di Castellanos e di Zaccagni; Ciro Immobile partirà con ogni probabilità dalla panchina. Si hanno perlopiù indecisioni sul centrocampo, dove senza dubbio sarà presente Luis Alberto dal primo minuto di gioco, con l’ipotesi di Rovella alla regia, e Guendouzi sull’altro lato; non si esclude l’opzione Kamada. Casale è infortunato, perciò Patric Gabarrón prenderà sicuramente il suo posto al centro con Romagnoli. All’esterno Lazzari sembra essere favorito su Hysaj, mentre dal lato opposto ci sarebbe Marusić, e Provedel tra i pali.

Sulla sponda viola, sarà Lucas Beltrán l’insidia per la Lazio in attacco. Italiano, il quale, in risposta a un modulo 4-3-3 biancoceleste, presenterebbe un 4-2-3-1 e pare essere incline al fatto di schierare Giacomo Bonaventura alla tre quarti, alle spalle di Beltrán, in collaborazione con Nico González e Ikoné; Arthur e Duncan saranno con ogni probabilità alla regia di centrocampo. In difesa spunta il dilemma Biraghi/Comuzzo, con la possibilità di vedere Parisi sul lato opposto; Milenković giocherà al centro con Mártinez Quarta e Terracciano in porta.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Comuzzo/Biraghi, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Nzola/Beltran. All.: Italiano.