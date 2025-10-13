Lazio, Castellanos out fino a dicembre l La situazione

Brutte notizie in caso della Lazio. Questa mattina Castellanos ha svolto gli esami a causa del problema muscolare riscontrato durante il match contro il Torino. A riportarlo è la LaLaziosiamonoi.it.

Lazio, le alternative di Sarri

Mentre si aspetta l’ufficialità da parte della società biancoceleste, Sarri inizia a pensare a chi schierare in campo al posto dell’attaccante argentino. Il primo nome in lista è quello di Dia. L’attaccante biancoleste è in cerca di riscatto dopo aver sbagliato un occasione da gol durante il derby contro la Roma e questa potrebbe essere la giusta occasione per recuperare la fiducia dei tifosi. Una seconda ipotesi per Sarri potrebbe essere Noslin. Il tecnico toscano potrebbe accentrare l’olandese per far fronte all’assenza di Castellanos.