Lazio, Inzaghi in conferenza stampa: “Ripartire dallo stesso spirito”

Lazio conferenza stampa Inzaghi

“Inizia un nuovo piccolo campionato. Sarà un finale particolare, nessuno sa bene quello che ci aspetta. Dovremo esser bravi a farci trovar pronti”. Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi presenta così la sfida contro l’Atalanta, primo dei 12 impegni di campionato in programma fino a inizio agosto. I biancocelesti si trovano al secondo posto a 4 punti dalla Juve, che ha giocato una partita in più. “Conosciamo l’Atalanta, sta facendo benissimo da anni: è una squadra ben organizzata ricca di individualità di valore. Sarà una bellissima partita ed un banco di prova importante per i miei ragazzi – ha aggiunto in conferenza stampa – Ho visto i ragazzi fiduciosi, si sono allenati bene. Vogliamo metterci alle spalle questo brutto periodo disputando la gara di domani. Ci siamo lasciati alle spalle un momento particolare. Siamo rimasti fermi per tanto tempo, ci siamo preparati bene“.

Lazio conferenza stampa Inzaghi: gli infortunati

Inzaghi ha poi annunciato che Lulic rimarrà fuori per tutto il resto della stagione. “Senad ha patito un infortunio serio, che forse ce lo ridarà per il prossimo campionato ma è ugualmente qui con noi. Spero invece di recuperare tutti gli altri per la prossima”, ha evidenziato l’allenatore biancoceleste. ” Questi mesi senza calcio sono stati duri, adesso mi sento ancora più motivato di prima – ha concluso – La mia famiglia vive a Piacenza, c’è stata molte apprensione in questo tempo”