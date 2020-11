Lazio, contro lo Zenit 16.000 spettatori russi

La Lazio si prepara alla sfida di mercoledì delle 18.55 contro lo Zenit valida per la terza giornata della fase a giorni di Champions League.

Oramai il calcio si è ”abituato” a vedere gli stadi vuoti ma in alcuni paesi non è così. Infatti in Russia, all’interno degli stadi, è concesso far riempire il 30% dei posti rispetto alla capienza dell’impianto.

Questo sarà anche il caso della Petersburg Arena, dimora dello Zenit San Pietroburgo. La Lazio, in vista del match di Champions League in terra russa, troverà 16.000 tifosi di casa pronti a supportare la squadra.