La Lazio di Maurizio Sarri è in una fase positiva di risultati: dopo la vittoria in Champions League contro il Celtic (2-0), sono arrivate le vittorie in campionato contro il Cagliari (1-0) e in Coppa Italia contro il Genoa (1-0). La prossima avversaria dei biancocelesti è l’Hellas Verona, con Sarri che vorrebbe dare continuità a questo filone di vittorie per presentarsi al meglio contro l’Atletico di Madrid del Cholo Simeone. Contro gli scaligeri, come riportato da lalaziosiamonoi.it, due titolarissimi come Immobile e Zaccagni sono a rischio diffida e potrebbero, quindi, saltare il match contro l’Inter.

Lazio, contro i nerazzurri servono i campioni

La possibilità di perdere contro l’Inter due dei migliori giocatori in rosa, nonché due dei componenti del tridente offensivo, è un rischio che Sarri non vorrebbe correre. La Lazio è 9° in classifica ed ha bisogno di vincere. Il Verona, invece, è 18esimo ed è costretto a battagliare per uscire dalla zona retrocessione. Partita non semplice per i biancocelesti che poi dovranno affrontare l’Atletico mercoledì. La sfida di campionato con l’Inter avrà, quindi, bisogno del miglior undici possibile.