Lazio torna a vincere, una vittoria importante contro il Genoa al Marassi, ma torna a Formello in piena emergenza fra squalificati e infortunati. Una situazione complicata quella che si ritrova ad affrontare il tecnico Maurizio Sarri, perché con la situazione che rischia di riproporsi anche per la sfida con il Torino.

Lazio, due nuovi infortunati per Sarri

Il tecnico toscano dovrà far fronte all’assenza di altri due giocatori: Adam Marusic e Luca Pellegrini. Sono loro due i giocatori che la Lazio ha perso dopo la vittoria contro il Genoa. I due terzini infatti hanno alzato bandiera bianca prima della fine del match a Marassi. I due giocatori sono andati out a causa due infortuni, diversi, che hanno portato il tecnico a fare due cambi forzati.

Il montenegrino, nella giocata che ha portato l’assist a Castellanos per il momentaneo 0-2, ha subito un risentimento a una vecchia cicatrice. Per quanto riguarda l’esterno romano invece una distorsione alla caviglia, nei prossimi giorni si capirà meglio di cosa si tratta e quanto tempo sarà ai box. Sarri si ritrova non solo senza Marusic e Pellegrini, ci sono anche le indisponibilità di Guendouzi, che dovrà scontare un altro turno di squalifica dopo l’espulsione rimediata nel derby, e Dele-Bashiru tagliato dalla lista Serie A, Gigot e Lazzari fuori per infortunio e Vecino ancora non pronto.