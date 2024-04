Lazio, Fabiani: “Nessuno ha chiesto la cessione. Il bene della società al centro del progetto”

Il rinnovo di Zaccagni alla Lazio ormai è cosa fatta, ma restano altri contratti da definire. Il DS Angelo Fabiani sta lavorando per risolvere la situazione dei giocatori in scadenza, prima di pensare al mercato estivo. Come già noto Felipe Anderson lascerà a fine stagione per tornare in Brasile, al Palmeiras. Invece secondo le informazioni riportate da Il Messaggero Casale rinnoverà a breve. In programma degli incontri con Immobile e Pedro per determinare il loro futuro.

Fabiani: “Lazio al centro. Finito il tempo delle vacche grasse”

Il DS Fabiani ha parlato a Il Messaggero della situazione contratti in casa Lazio: “Come avete visto con Zaccagni, stiamo rispettando ogni impegno e non andiamo dietro a chiacchiere prive di fondamento o a gossip a pagamento. Nessun calciatore mi ha chiesto ufficialmente di andare via, è cambiato il registro e il bene della società è al centro del progetto. Forse questo non piace all’esterno e qualcuno si sta agitando. Il tempo delle vacche grasse è finito“.