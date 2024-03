Calciomercato Lazio, si guarda in casa Monza: due nomi sul taccuino di Fabiani, che osserva e monitora la situazione brianzola: Colpani e Carboni

Tra un mese ci sarà un vertice tra Lotito e la dirigenza biancoceleste. Uno dei punti principali sarà il mercato estivo. Diversi i nomi sul taccuino di Fabiani. Nelle ultime ore spuntano due giocatori nuovi, entrambi sono in forza al Monza.

Lazio, fari su Carboni e Colpani

In capitale si inizia a programmare il mercato estivo, osservando alcuni nomi sul taccuino della società. Si guarda in casa Monza, dove si osservano Valentin Carboni, ma soprattutto Andrea Colpani, già seguito in estate 2023.

Valentin Carboni, è un attaccante di proprietà dell’Inter ma in prestito al Monza in questa stagione. Il giovane ha già esordito con la Nazionale dell’Argentina. Il tecnico della Lazio vorrebbe puntare su di lui nella prossima stagione. Lui e Gudmundsson sono i nomi preferiti di Tudor, considerato che Felipe Anderson è in scadenza, e la Juventus ha già fatto un’offerta, il Napoli segue l’evoluzione con attenzione, e Zaccagni rischia di arrivare a un anno dalla scadenza senza un rinnovo contrattuale, con la Fiorentina che lo ha già messo nel mirino e potrebbe presentare un’offerta.

Per quanto riguarda Colpani, il giocatore è stato accostato ai biancocelesti già nel mercato invernale, ma il suo nome potrebbe farsi caldo nei prossimi mesi. Attenzione però alla concorrenza della Dea che ha il 30 % sulla cessione del centrocampista, percentuale che potrebbe essere utilizzata come sconto per acquistare il giocatore.