Lazio, Fabiani prepara i rinnovi | Si tratta con Zaccagni e Romagnoli

La scorsa settimana la Lazio ha annunciato il rinnovo di contratto di Ivan Provedel fino al 2027, tra i protagonisti principali per rendimento in questa stagione e nella scorsa sotto la guida di Maurizio Sarri.

Il quotidiano ‘TuttoSport’ oggi in edicola fa il punto sui rinnovi in casa Lazio e spiega che, dopo aver rinnovato l’accordo con Ivan Provedel, ora il club biancoceleste è pronto a blindare altri due big in rosa. Fabiani è pronto ad offrire a Mattia Zaccagni un contratto quinquennale superiore ai 3 milioni di euro, che alzerebbe notevolmente l’asticella rispetto al suo attuale ingaggio (circa due milioni). L’altro rinnovo che può arrivare a stretto giro di posta è quello di Alessio Romagnoli, centrale arrivato a parametro zero nell’estate 2022 dopo la scadenza del suo contratto col Milan.

Ottimismo per Zaccagni e Romagnoli, meno per Felipe Anderson

Più difficile arrivare a un accordo con Felipe Anderson, in scadenza. Già offerto al brasiliano un nuovo contratto da 3.5 milioni di euro netti a stagione più bonus: è previsto un incontro nei prossimi giorni che, nel bene o nel male, scriverà il futuro definitivo del brasiliano, corteggiato anche dalla Juventus.