Si chiude con una grande sfida tra Lazio e Fiorentina la decima giornata di Serie A. Biancocelesti, sconfitti in Champions dal Feyenoord, pronti mantenere il buon il momento in campionato dopo le due vittorie consecutive contro Atalanta e Sassuolo. Dall’altra parte, i viola, momentaneamente quinti, ma reduci dalla sconfitta interna nel derby contro l’Empoli. L’ultimo precedente all’Olimpico, risalente a gennaio, è terminato 1-1 con reti di Casale, per la Lazio, e Gonzalez, per la Fiorentina. Il match, in programma questa sera alle 20.45, sarà visibile su DAZN e Sky Sport Calcio (202). In streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Comuzzo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano.