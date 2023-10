Arriva come un fulmine a ciel sereno l’infortunio di Nicolò Casale, dopo la sfida contro il Feyenoord. Il difensore, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” rischia un mese di stop andando a saltare gare come Fiorentina, Bologna ma soprattutto Roma e Feyenoord. Sarri ad oggi si ritrova con i soli Patric e Romagnoli, anche se Gila scalda i muscoli ed è pronto ad insidiare i due per un posto da titolare.