Ancora out Romagnoli e Casale, convocato, ma partente dalla panchina, Maurizio Sarri si affida ancora a Gila e Patric come centrali di difesa, sostenuti da Marusic e Pellegrini sulle fasce. In mezzo al campo si rivede Kamada, chiamato a sostituire l’infortunato Luis Alberto, con Guendouzi e Rovella. In avanti, ai lati del terminale d’attacco, Castellanos, dentro Felipe Anderson e Zaccagni.

Torna dal turno di squalifica Okoli, pronto a riprendersi una maglia da titolare in difesa con Monterisi e Romagnoli. Mediana affidata a Barranechea e Brescianini, con Gelli e Garritano sugli esterni. In attacco il tridente composto da Soulé, Kaio Jorge e Harroui. Tra i pali c’è Turati.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

FROSINONE (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco.