Lazio-Frosinone, probabili formazione e dove vederla

Uno degli anticipi serali del venerdì sarà quello dello Stadio Olimpico fra Lazio e Frosinone. I biancocelesti vengono dalla vittoria contro l’Empoli, che ha permesso ai ragazzi di Sarri di ritrovare sicurezza, dopo il pareggio contro il Verona, e le sconfitte con Inter e Atletico Madrid. I ciociari guidati da Di Francesco, sono senza dubbio la sorpresa di questa prima parte di stagione, ed hanno un ottimo vantaggio sulla zona retrocessione, arriva dopo la sconfitta contro la Juventus, ma prima hanno battuto il Napoli in Coppa Italia. In campionato però lontano dallo Stirpe sono arrivate ben sette partite. L’ultimo precedente fu nella stagione 2018 e vide i biancocelesti trionfare per 1-0. La partita con fischio d’inizio alle 20.45 sarà visibile in co-esclusiva su DAZN e SKY.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

FROSINONE (3-5-2): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Kvernadze, Brescianini, Barrenechea, Gelli, Garritano; Soulé, Kaio Jorge. All. Di Francesco