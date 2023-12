Lazio-Frosinone, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Lazio ospita il Frosinone allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 29 dicembre 2023, chiudendo l’anno calcistico con questa partita di Serie A. Dopo un inizio di stagione difficile, la Lazio cerca di concludere l’anno in modo positivo, mentre il Frosinone, dopo una sorprendente vittoria in Coppa Italia contro il Napoli, spera di migliorare il proprio rendimento in campionato.

Lazio-Frosinone, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, la Lazio è favorita per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno al 1.75 su snai e 1.78 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 3.85 mentre una vittoria del Frosinone (segno 2) si trova anche quota 5.08. Ecco la comparazione quote di Lazio e Frosinone dei bookmakers:

Snai : Lazio (1): 1.75 Pareggio (X): 3.84 Frosinone (2): 5.08

: Gol Gol : Lazio (1): 1.70 Pareggio (X): 3.85 Frosinone (2): 4.97

: Sportbet : Lazio (1): 1.78 Pareggio (X): 3.75 Frosinone (2): 4.95

:

Momento Lazio

La Lazio di Maurizio Sarri, attualmente al nono posto in classifica, mira a scalare posizioni dopo aver ottenuto una vittoria contro l’Empoli. Nonostante un percorso irregolare in Champions League, la squadra ha mostrato segni di ripresa. Tuttavia, sarà senza Alessio Romagnoli e Manuel Lazzari per infortunio e squalifica. Luis Alberto e Ciro Immobile, saranno rimpiazzati rispettivamente da Daichi Kamada e Valentín Castellanos. La mediana sarà completata da Matteo Guendouzi e Nicolò Rovella, mentre il tridente offensivo vedrà la presenza di Felipe Anderson e Mattia Zaccagni.

Momento Frosinone

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco, nonostante la storica vittoria contro il Napoli, ha mostrato difficoltà in Serie A, attualmente al 14° posto. Kaio Jorge e Abdou Harroui (quest’ultimo non al meglio della forma) potrebbero essere sostituiti rispettivamente da Walid Cheddira e Luca Garritano. Matías Soulè sembra essere l’unico sicuro di un posto da titolare nel tridente offensivo. La cabina di regia sarà affidata a Enzo Barrenechea, con Marco Brescianini e Luca Mazzitelli che agiranno ai lati.

Statistiche e curiosità

Storico dei Confronti in Serie A: Il Frosinone non ha mai vinto contro la Lazio in Serie A. Nei 4 incontri precedenti, il bilancio è di 3 vittorie per la Lazio e un pareggio.

Il Frosinone non ha mai vinto contro la Lazio in Serie A. Nei 4 incontri precedenti, il bilancio è di 3 vittorie per la Lazio e un pareggio. Difficoltà Offensiva del Frosinone: Il Frosinone non è mai riuscito a segnare contro la Lazio in Serie A, con un totale di zero reti in 360 minuti di gioco.

Il Frosinone non è mai riuscito a segnare contro la Lazio in Serie A, con un totale di zero reti in 360 minuti di gioco. Reti Subite dalla Lazio in Casa: La Lazio ha subito 6 delle sue 18 reti complessive in casa, il che rappresenta il 33% del totale delle reti subite.

Lazio-Frosinone, analisi finale e consigli

La squadra di Sarri, pur dovendo fare i conti con l’assenza di giocatori chiave come Luis Alberto e Ciro Immobile, può contare su sostituti validi come Kamada e Castellanos, oltre alla presenza di Felipe Anderson e Mattia Zaccagni per sostenere l’attacco. Il Frosinone, sebbene abbia dimostrato di poter creare sorprese, come evidenziato dalla recente vittoria in Coppa Italia contro il Napoli, dovrà affrontare una squadra della Lazio determinata e motivata a riprendersi dopo un periodo di risultati altalenanti. La partita si preannuncia combattuta, con il Frosinone che cercherà di sfruttare ogni opportunità per mettere in difficoltà i padroni di casa. Tuttavia, la qualità e l’esperienza della Lazio, unitamente al supporto del proprio pubblico, dovrebbero permettere ai biancocelesti di portare a casa il bottino pieno, anche se con qualche difficoltà.

Un pronostico realistico potrebbe essere una vittoria della Lazio, con un possibile risultato di 1-0 o 2-1 a favore dei padroni di casa. La Lazio, al netto delle assenze, ha tutte le carte in regola per assicurarsi i tre punti, ma il match non sarà privo di tensione e sfide tattiche.