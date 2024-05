Ciro Immobile sarà al centro del prossimo calciomercato Lazio. Ancora tutto da definire per lo storico capitano dei biancocelesti, che potrebbe trovare l’intesa con allenatore e società, e restare, oppure valutare un futuro altrove.

Lazio, Immobile a Nizza: ferie o lavoro?

Il classe ’90, arrivato a Formello nel 2016, ha già ribadito alla società di Lotito la volontà di restare in squadra, rispettando l’accordo in scadenza nel 2026. Il tecnico Tudor lo terrebbe a patto che accetti il ruolo di riserva, ma il presidente Lotito, considerando i 5 milioni di euro percepiti dall’attaccante napoletano, non ha intenzione di tenerlo in panchina.

La società, per evitare sprechi economici, tiene vive le possibilità di una cessione dell’ex Torino, magari in Arabia Saudita, visto le richieste arrivate.

Intanto, nella serata di ieri, il capitano della Lazio è stato fotografato all’aeroporto di Nizza. Con la squadra biancoceleste ufficialmente in ferie, è possibile che Immobile sia andato in Francia per iniziare il suo periodo di vacanza, ma per i media non sono da escludere altre ipotesi come, ad esempio, una trattativa col Monaco.

Intanto il suo presidente ha anche fissato il prezzo per chiunque volesse portarlo via da Roma: per acquistare il capitano della Lazio servono 10 milioni di euro.