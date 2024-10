Lazio – Genoa, Baroni sfida Gilardino | Le formazioni

Grande sfida all’Olimpico tra Lazio e Genoa, due formazioni a caccia della giusta identità pronte a regalare una sfida al cardiopalma. La Lazio si affida in attacco al solito Castellanos, di fronte un Genoa in attesa di Balotelli che si affida a Pinamonti, attaccante fortemente voluto da Gilardino in grande spolvero nelle ultime uscite dei rossoblu.

Lazio – Genoa, le formazioni

Probabile formazione Lazio (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Patric, Gila, Nuno Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Leali, Vogliacco, Matturro, Vasquez, Sabelli, Miretti, Frendrup, Melegoni, Martin, Pinamonti, Ekhator. All. Gilardino.